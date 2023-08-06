Оползень в Грузии: число жертв выросло до 17 человек

Грузинские власти сообщают уже о 17 жертвах оползня в районе курорта Шови в грузинском высокогорном районе Рача, передает Zakon.kz

К настоящему времени опознаны семь погибших. По данным грузинского МВД, еще 18 человек разыскиваются. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

Среди погибших есть граждане России и Украины. В стране 7 августа объявили днем ​​траура.

Как сообщали ранее, оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". В спасательной операции обнаружены 400 спасателей и 200 военных, задействованных вертолетов и спецтехники, перенос СМИ. Из зоны бедствия эвакуировали более 200 человек.