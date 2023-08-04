В Узбекистане 15 детей отравились тортом в частном детском саду

Некачественный торт принесли родители воспитанницы, у которой был день рождения, а воспитатель самовольно угостил им детей. В результате отравились 15 детей, сообщает Zakon.kz.

15 воспитанников негосударственного детского сада "Гульшан" в Наманганской области отравились пищевыми продуктами, сообщает Kun.uz.



Дети поступили в инфекционное отделение районного медицинского объединения с подозрением на пищевое отравление вследствие нарушения функции желудочно-кишечного тракта после употребления испорченных продуктов.

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В результате исследования было установлено, что родители воспитанницы учреждения принесли некачественный торт-десерт по случаю дня рождения ребенка, а воспитатель "отдал его детям самовольно".

В больнице детям провели необходимые процедуры. Сейчас все дети чувствуют себя здоровыми и вернулись в дошкольную образовательную организацию.