В Узбекистане 15 детей отравились тортом в частном детском саду
15 воспитанников негосударственного детского сада "Гульшан" в Наманганской области отравились пищевыми продуктами, сообщает Kun.uz.
Дети поступили в инфекционное отделение районного медицинского объединения с подозрением на пищевое отравление вследствие нарушения функции желудочно-кишечного тракта после употребления испорченных продуктов.
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В результате исследования было установлено, что родители воспитанницы учреждения принесли некачественный торт-десерт по случаю дня рождения ребенка, а воспитатель "отдал его детям самовольно".
В больнице детям провели необходимые процедуры. Сейчас все дети чувствуют себя здоровыми и вернулись в дошкольную образовательную организацию.
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