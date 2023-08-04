Искусственный интеллект обнаружил восемь перспективных сигналов в космосе
Проект Breakthrough Listen, в рамках которого было проведено новое исследование, направлен на поиск признаков внеземной жизни в глубоком космосе через обнаружение радиосигналов и других передач, которые могут быть посланы другими формами жизни.
Учитывая, что большинство сигналов оказываются ложноположительными, некоторые исследователи разработали машину с искусственным интеллектом, которая поможет им отсортировать все потенциальные сигналы инопланетян гораздо быстрее, чем раньше.
ИИ работает как алгоритм, сортирующий данные с радиотелескопов в поисках интересующих землян сигналов. Исследования проводились на 820 различных звездных объектах с помощью Green Bank Telescope в Западной Вирджинии.
Результаты исследования, в котором было проанализировано более 480 часов наблюдений, показали восемь сигналов, которые оказались "многообещающими сигналами внеземного разума, представляющими интерес и не выявленными ранее".
Хотя команда не готова делать однозначные выводы о причинах появления этих сигналов, она заявила, что проведенное исследование доказывает, что ИИ находится на правильном пути.