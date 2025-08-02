Искусственный интеллект помог найти скрытые входы в пещеры на Луне

Международная команда ученых разработала методику, позволяющую с помощью искусственного интеллекта обнаруживать на Луне ямы и световые люки – потенциальные входы в лавовые пещеры и трубки, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Galaxy, это исследование демонстрирует, как алгоритмы машинного обучения могут эффективно анализировать спутниковые снимки и выявлять ключевые особенности лунной поверхности.

Ученые применили несколько моделей глубокого обучения для анализа орбитальных изображений Луны и Марса. Ранее уже удалось идентифицировать 16 подобных объектов, и поэтому в качестве эталона использовалась известная яма в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis), глубиной около 105 метров и радиусом 100 метров.

Пока ESSA обработала лишь 0,23% поверхности Луны, поэтому впереди, вероятно, еще очень много открытий. Исследователи подчеркивают, что ИИ пока не исследовал особенно перспективные регионы, такие как Море Холода.

Лунные пещеры и лавовые трубки представляют интерес не только для изучения вулканической истории Луны, но и как возможные убежища для будущих астронавтов. В условиях отсутствия атмосферы, озонового слоя и магнитного поля, такие подземные укрытия могут защитить от солнечного и космического излучения.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 31 июля 2025 года рассказали, является ли объект 3I/ATLAS, летящий к Земле, инопланетным кораблем.