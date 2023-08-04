Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии

Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает Zakon.kz.

Он обвинялся по семи эпизодам, в том числе в финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма, передает РБК.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды.

Навальный был задержан по делу "Ив Роше" в январе 2021 года после своего возвращения из Германии, где проходил лечение. Изначально его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Затем в суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального. На этот раз его приговорили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение еще тогда запрашивало для бывшего политика до 13 лет лишения свободы. В апреле 2023 года в отношении Навального возбудили дело по факту терроризма.

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