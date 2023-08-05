США приостановит финансирование ряда программ в Нигере

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Америка приостанавливают финансирование ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, речь не идет о приостановке всех программ помощи стране. Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что в будущем стране продолжат поставлять гуманитарную и продовольственную помощь.

Ранее сообщалось, что военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к "Национальному совету спасения родины", а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.