В немецком Ройтлингене выпал небывалый град, улицы покрыты 30-сантиметровым слоем

На юго-западе Германии в городе Ройтлинген после шторма с градом, на улицы вышла снегоуборочная техника, сообщает Zakon.kz

По данным местного издания Zeit некоторые места в городе покрыты до 30-сантиметровым слоем града.

Непогода также привела к перекрытию системы канализации, затоплению подземных гаражей и подвалов.

Уровень реки Эхаз, которая течет через Ройтлинген, поднялся на 1,5 метра за всего пять минут. Несмотря на то, что вода временами выходила из берегов, значительных разрушений удалось избежать.

Ранее сообщали что в Словении рекордные ливни привели к масштабным наводнениям. Некоторые населенные пункты остались отрезанными от внешнего мира.