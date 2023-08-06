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Очередная волна демонстраций прокатилась по Израилю

Очередная волна демонстраций прокатилась по Израилю Фото: pixabay
Уже 31-ю субботу подряд израильтяне выходят на улицы с протестами против судебной реформы. В этот раз наибольшее количество митингующих собралось в Тель-Авиве возле комплекса правительственных зданий, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС нынешняя акция собрала порядка 105 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении в субботу вечером 150 акций по всему Израилю.

Акция состоялась несмотря на то, что ранее в центре города произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб муниципальный инспектор безопасности, патрулировавший улицу. Организаторы заявили после случившегося, что не станут отменять митинг, но подчеркнули, что будут следовать всем указаниям полиции.

Как сообщали ранее, массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство в свою очередь настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. 

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