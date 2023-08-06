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Законодательство РК

В Израиле во время стрельбы мужчина получил серьезное ранение

Израиль Фото: pixabay
Нападение со стрельбой произошло вечером в центре Тель-Авива, один человек получил тяжелые ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы израильской полиции, инцидент произошел на улице Монтефиоре.

"Подозрение на атаку со стрельбой в Тель-Авиве. (...) Один человек пострадал в результате стрельбы и отправлен получать медицинскую помощь. Стрелявший нейтрализован, на месте происшествия находятся крупные силы полиции", – цитирует полицию ТАСС.

Как уточняется, 40-летний мужчина срочно доставлен в одну из больниц Тель-Авива. Медики заявили, что раненый находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и спорта РК приказом от 28 июля 2023 года утвердило "Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях".

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