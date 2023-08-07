Япония планирует начать сброс воды с АЭС "Фукусима" в конце августа

Япония планирует начать сброс очищенной радиоактивной воды с разрушенной цунами АЭС "Фукусима" в океан уже в конце августа, сообщает Zakon.kz.

По данным неназванных правительственных источников, сброс произойдет после встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем на следующей неделе в США, сообщает The Guardian.



В июле японский регулятор атомной энергетики дал разрешение оператору станции Tokyo Electric Power (Tepco) начать сброс воды, которая, по мнению Японии и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), безопасна, но близлежащие страны опасаются, что она может загрязнить продукты питания.

В сентябре у берегов Фукусимы, расположенной к северо-востоку от Токио, должен был начаться донный промысел, и правительство стремилось начать сброс воды до начала рыболовного сезона.

В июле МАГАТЭ о планы Японии по сбросу воды, несмотря на возражения местных рыбацких общин и других стран региона.

Около 1,3 млн тонн воды, хранящейся в огромных резервуарах на площадке, было отфильтровано через усовершенствованную систему обработки жидкости компании Tepco для удаления большинства радиоактивных элементов, за исключением трития – изотопа водорода, который трудно отделить от воды.

Воду сбросят в океан в 1 км от береговой линии по подводному туннелю. Ожидается, что сброс воды займет от 30 до 40 лет.

Попытки представителей японского правительства заручиться поддержкой региона в реализации этого плана не увенчались успехом.

Китай назвал этот план как "крайне безответственный". Гонконг пригрозил запретить импорт продовольствия из 10 японских префектур, если сброс воды будет осуществляться в соответствии с планом.