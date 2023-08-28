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Стал известен уровень радиации в океане после сброса воды с Фукусимы

Стал известен уровень радиации в океане после сброса воды с Фукусимы Фото: pixabay
Стали известны результаты первых проверок морской воды на уровень радиации после того, как Япония впервые сбросила в океан очищенные стоки с АЭС "Фукусима", сообщает Zakon.kz.

По сообщению информагентства "Рёнхап", уровень радиации в пробах воды, взятых у берегов Южной Кореи после первого сброса радиоактивных стоков с "Фукусимы", оказался ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения допустимого предела для питьевой воды. Итоги проверки обнародовало южнокорейское Министерство по делам океана и рыбного промысла.

На уровень радиации проверяли 15 проб воды из трех разных локаций в территориальных водах республики Корея. Пока что известны результаты анализа пяти проб, остальные данные министерство пообещало опубликовать позже. В общей сложности корейские власти собираются проанализировать пробы воды в 108 локациях и провести детальные тесты на уровень радиации в 92 местах.

Согласно итогам проверки, содержание радиоактивных изотопов цезия в морской воде не превышало установленных ВОЗ нормативов, равно как и содержание радиоактивного трития. Именно наличие изотопов цезия и трития в сточных водах с АЭС "Фукусима" стало главным поводом для беспокойства среди населения Южной Кореи, которое резко сократило потребление морепродуктов сразу после того, как власти Японии объявили о намерении сбросить радиоактивные стоки в океан.

Разрушительное землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к загрязнению воды на АЭС "Фукусима" высокорадиоактивным веществом. В конце августа японские власти объявили, что начнут сброс воды с "Фукусимы" в океан. После этого Китай ввел запрет на все японские морепродукты из опасений за здоровье населения.

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