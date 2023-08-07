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В Ираке медведь сбежал из ящика в самолете

медведь пытался сбежать из самолета Фото: pixabay
Авиакомпания Iraqi Airways заявила, что не виновата в том, что медведь выбрался из ящика, когда самолет ожидал взлета из международного аэропорта Дубая, сообщает Zakon.kz.

Вылет был отложен, так как власти направили специалистов для усыпления животного и его вызволения из самолета, сообщает Sky News.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шайя' Саббар аль Судани распорядился провести расследование.

Сообщается, что до взлета капитан самолета извинился перед пассажирами за задержку из-за того, что медведь пытался вырваться на свободу.

Авиакомпания заявила, что медведь летел из Багдада в Дубай, однако представитель Iraqi Airways на условиях анонимности подтвердил, что медведя доставили в иракскую столицу.

Содержание хищных животных в качестве домашних питомцев в Ираке, особенно в Багдаде, стало популярным среди состоятельных людей, и власти с трудом обеспечивают соблюдение законодательных норм по защите диких животных.

Полиция Багдада ранее обращалась к гражданам с призывом помогать властям в предотвращении выпуска таких животных на улицы города или их попадания в рестораны в качестве экзотических блюд, сообщая о подобных случаях.

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