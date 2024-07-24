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В Непале упал пассажирский самолет

В Непале упал пассажирский самолет, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 11:21 Фото: Twitter/keshabpoudel2
Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, столице Непала, сообщает Zakon.kz.

На борту находились 19 человек, включая членов экипажа, передает Kathmandupost.

На борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта.

Авария произошла в 11:00 по местному времени при взлете со взлетно-посадочной полосы.

Борт направлялся в Покхару, второй по численности населения город страны.


Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии. Других подробностей не приводится.

Ранее два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии.

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