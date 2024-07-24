В Непале упал пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, столице Непала, сообщает Zakon.kz.

На борту находились 19 человек, включая членов экипажа, передает Kathmandupost.

На борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта.



Авария произошла в 11:00 по местному времени при взлете со взлетно-посадочной полосы.

Борт направлялся в Покхару, второй по численности населения город страны.





Saurya Air plane crash pic.twitter.com/BIt6DEmepT — keshab Prasad Poudel (@keshabpoudel2) July 24, 2024

Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии. Других подробностей не приводится.

Ранее два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии.

