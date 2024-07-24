В Непале упал пассажирский самолет
Фото: Twitter/keshabpoudel2
Самолет авиакомпании Saurya Airlines потерпел крушение во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, столице Непала, сообщает Zakon.kz.
На борту находились 19 человек, включая членов экипажа, передает Kathmandupost.
На борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта.
Авария произошла в 11:00 по местному времени при взлете со взлетно-посадочной полосы.
Борт направлялся в Покхару, второй по численности населения город страны.
Saurya Air plane crash pic.twitter.com/BIt6DEmepT— keshab Prasad Poudel (@keshabpoudel2) July 24, 2024
Полиция и пожарные проводят спасательные работы на месте аварии. Других подробностей не приводится.
Ранее два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции военного парада в Малайзии.
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