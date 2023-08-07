В США грабитель наткнулся на слишком дружелюбную собаку и поиграл с ней

В Калифорнии подозреваемого в краже велосипеда сняли на камеры наблюдения во время совершения преступления. Мужчина погладил и поиграл с золотистым ретривером пострадавшего, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый собирался скрыться, но остановился, чтобы погладить домашнюю собаку, которая вошла в гараж, сообщили в полицейском управлении Сан-Диего.



По данным полиции, 15 июля около 22:40 неизвестный мужчина зашел в гараж одного из домов в районе Пасифик-Бич в Сан-Диего, чтобы украсть дорогостоящий трехскоростной велосипед Electra черного цвета 2019 года выпуска, стоимость которого оценивается в 1300 долларов.





Неизвестный мужчина собирался уехать на дорогом велосипеде. В этот момент в гараже появился золотистый ретривер. Мужчина занес велосипед обратно в гараж, а затем начал играть с псом.

"Ты такой классный. Ты самая классная собака, которую я когда-либо знал. Я тоже тебя люблю. Ты просто прелесть. Где твой папа? Не стоит оставлять гараж открытым", – слышно на кадрах.

После подозреваемый все же забрал велосипед. Полиция сообщила, что мужчина все еще находится на свободе, и попросила общественность сообщить любые сведения по этой краже.