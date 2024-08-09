51-летний астанчанин признался в краже велосипедов
Фото: ДП Астаны
В Астане задержали подозреваемого в краже велосипедов, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратился астанчанин с заявлением о краже велосипеда. По его словам, он оставил его в подъезде без замка и пошел на работу. Поздно вечером обнаружил пропажу велосипеда.
"Сотрудники полиции УП района "Байконыр" с помощью камер видеонаблюдения установили, что 51-летний горожанин похитил велосипед. Установлено, что этот же гражданин совершил еще одну кражу, воспользовавшись свободным доступом в другом подъезде. Сумма ущерба составила 70 тысяч тенге. Потерпевший находился дома, оставив транспортное средство в подъезде", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.
Столичные полицейские задержали мужчину, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции города Астаны настоятельно рекомендует владельцам велосипедов не оставлять их без присмотра и использовать надежные замки для защиты. Также следует маркировать велосипеды, что облегчит их поиск в случае кражи.
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