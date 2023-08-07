Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мощный взрыв прогремел в турецком порту во время погрузки зерна

Мощный взрыв прогремел в турецком порту во время погрузки зерна Фото: скриншот видео
Взрыв в турецком порту в Коджаэли произошел на одном из элеваторов в момент загрузки судна зерном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Hürriyet, к месту происшествия направлены многочисленные полицейские наряды, пожарные машины и спасательные бригады.

Как передал в прямом эфире CNN Türk, взорвался один из складов под пшеницу. Возможно, взрыв произошел в тот момент, когда груз загружался на судно.


Число пострадавших возросло до 10.


Читайте также

Названа возможная причина взрыва в турецком порту

В США грабитель наткнулся на слишком дружелюбную собаку и поиграл с ней

В Ираке медведь сбежал из ящика в самолете

Анастасия Стативкина
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления