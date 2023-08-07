Мощный взрыв прогремел в турецком порту во время погрузки зерна
Фото: скриншот видео
Взрыв в турецком порту в Коджаэли произошел на одном из элеваторов в момент загрузки судна зерном, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Hürriyet, к месту происшествия направлены многочисленные полицейские наряды, пожарные машины и спасательные бригады.
Как передал в прямом эфире CNN Türk, взорвался один из складов под пшеницу. Возможно, взрыв произошел в тот момент, когда груз загружался на судно.
Число пострадавших возросло до 10.
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