Мощный взрыв прогремел в турецком порту во время погрузки зерна

Взрыв в турецком порту в Коджаэли произошел на одном из элеваторов в момент загрузки судна зерном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Hürriyet, к месту происшествия направлены многочисленные полицейские наряды, пожарные машины и спасательные бригады.

Как передал в прямом эфире CNN Türk, взорвался один из складов под пшеницу. Возможно, взрыв произошел в тот момент, когда груз загружался на судно.





Число пострадавших возросло до 10.



