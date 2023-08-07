Названа возможная причина взрыва в турецком порту
Фото: pxhere
Губернатор региона Коджаэли Седдар Явуз считает, что причиной инцидента в турецком порту Дериндже стал "взрыв зерновой пыли" во время загрузки зерна на судно, сообщает Zakon.kz.
"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие пыли", – сказал он.
По информации Hürriyet, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.
Ранее мощный взрыв прогремел в турецком порту во время погрузки зерна. Ранены 10 человек. Двое из них – в тяжелом состоянии.
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