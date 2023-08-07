Названа возможная причина взрыва в турецком порту

Фото: pxhere

Губернатор региона Коджаэли Седдар Явуз считает, что причиной инцидента в турецком порту Дериндже стал "взрыв зерновой пыли" во время загрузки зерна на судно, сообщает Zakon.kz.

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