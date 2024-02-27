Ситуация в Украине: Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, Лавров высказался об украинском "плане мира"
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира и вопросов возвращения пленных и депортированных сограждан, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины, заявляя о намерении передать России свой "план мира", подразумевает ультиматум. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз должен восстановить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, которые существовали до полномасштабного вторжения РФ, чтобы избежать эрозии поддержки разрушенной войной страны.
- Марш фермеров и присоединившихся к ним шахтеров и охотников парализовал центр Варшавы. Об этом сообщает телеканал Polsat.
- Владимира Кащука отправили в отставку с должности городского главы Хуста в Закарпатской области.
- Кабинет министров официально назначил Виктора Павлущика на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
- Из-за активной работы солнечных и ветровых электростанций и снижения потребления в энергосистеме образовался профицит генерации электричества. Избыток будет покупать Польша. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
- Президент Финляндии Саули Ниинистё, который покидает пост, пообещал, что его страна и в дальнейшем будет увеличивать военную помощь Киеву.
- Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни высказался против направления войск в Украину. Ранее такой вариант не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Гособвинитель попросил суд назначить от 5 до 21 года колонии пяти иностранным наемникам, входившим в состав националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) и других вооруженных формирований Украины, дело которых слушается заочно в Южном окружном военном суде, пишет ТАСС.
- Европейский парламент (ЕП) на пленарном заседании в Страсбурге одобрил решение 27 стран Евросоюза о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро, принятое 1 февраля по итогам саммита ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.
- Граждане некоторых европейских стран выступают против накачивания Украины оружием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
- В Крыму собрали 51 том документов для подачи иска к Украине об энергетической блокаде полуострова в 2015 году. Все документы Государственный совет республики передал в Совет министров региона.
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