Акула укусила женщину на пляже в Нью-Йорке

50-летняя женщина попала в больницу после нападения акулы на одном из пляжей Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 8 августа, накануне около 17:50 по местному времени 50-летнюю женщину госпитализировали в критическом состоянии с пляжа Рокуэй-Бич в нью-йоркском районе Квинс. Акула укусила пострадавшую за ногу, когда та плавала в море, сообщили в департаменте парков и отдыха Нью-Йорка.

После этого инцидента остальных отдыхающих попросили покинуть пляж. Акулу пытались разыскать с помощью вертолета, но безуспешно. Власти Нью-Йорка заверили, что продолжат следить за ситуацией с акулами. Городские чиновники подчеркнули, что эти морские хищницы "крайне редко" появляются на пляжах Нью-Йорка.

Между тем это уже не первое сообщение о появлении акул у побережья Нью-Йорка за последнее время. В прошлом месяце местные жители несколько раз замечали атлантических песчаных акул возле Лонг-Айленда. Пик нападений акул на людей в Нью-Йорке пришелся на минувший год: за это время в городе зафиксировали восемь акульих атак (из 20 случаев, зафиксированных с 1837 года).

Песчаные акулы могут вырастать до трех метров в длину. Они считаются не самыми агрессивными среди хищных рыб, но могут нападать на пловцов в сезон размножения.

В июне акула убила гражданина России, отдыхавшего на пляже египетского курорта Хургады.