Ребенок пострадал от укуса акулы на популярном пляже

В США акула напала на 12-летнюю девочку на популярном пляже, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 19 июня 2025 года на курорте Си-Пайнс, остров Хилтон-Хед (Южная Каролина). Об этом пишет издание CBS News.

По данным местной пожарной службы, девочка купалась у берега, когда ее укусила акула. Ей удалось вырваться и доплыть до суши. Ребенок потерял много крови, но парамедики быстро прибыли и оказали помощь. Позже пострадавшую эвакуировали вертолетом в больницу Саванны.

Отмечается, что это уже второе нападение акулы на ребенка за 10 дней в Америке. Схожий случай произошел 11 июня во Флориде, где хищник чуть не откусил руку девятилетней Лии Лендель.

Серия атак встревожила местных жителей и туристов. По данным Международного архива нападений акул, в 2024 году зарегистрировано 47 неспровоцированных атак, четыре из них – с летальным исходом. Власти призывают соблюдать осторожность при купании.

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