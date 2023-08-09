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Новый подтип коронавируса начинает захватывать Великобританию

Новый подтип коронавируса начинает захватывать Великобританию Фото: freepik
В министерстве здравоохранения Великобритании сообщили, что новый подтип COVID-19 прозванный ERIS распространяется на территории Соединенного Королевства, передает Zakon.kz

Как пишет The Independent, это субвариант уже известного "омикрона". На данный момент ERIS занимает второе место по скорости распространения среди всех ранее обнаруженных вариантов коронавируса.

По данным медиков, на новый штамм приходится порядка 15 процентов всех случаев заражения COVID-19 в стране.

Как отметили авторы, аналогичная ситуация происходит в индийском штате Махараштра, где новый подтип вируса был обнаружен еще в начале мая текущего года.

Как сообщали ранее, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 692 миллиона человек, при этом более 664 миллионов случаев выздоровления от COVID-19 зарегистрировано. США занимают первое место по числу заражений с более чем 107,5 миллионами случаев, за ними следуют Индия с почти 45 миллионами случаев и Франция с примерно 40 миллионами случаев заболевания.

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