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Вот так улов: мэр Тампы выловила пакет с кокаином на рыбалке

Вот так улов: мэр Тампы выловила пакет с кокаином на рыбалке Фото: pixabay
Свыше 30 килограммов кокаина случайно выловила во время рыбалки мэр американского города Тампа, штат Флорида, Джейн Кастор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tampa Bay Times, пакет, дрейфующий в Атлантическом океане, привлек внимание семьи Джейн Кастор, которая наслаждалась рыбалкой на лобстеров в Атлантическом океане. И поскольку мэр Тампы много лет проработала в полиции, она сразу узнала, что за пакет они выловили. Это был кокаин.

Как выяснилось, они обнаружили наркотики на сумму 1,1 млн долларов.

О найденных наркотиках она уведомила береговую охрану.

При этом, по данным издания, власти сообщили о наркотиках, обнаруженных благодаря "отдыхающему лодочнику", еще в июле, но о том, что им оказалась мэр одного из крупнейших городов в штате, стало известно лишь сейчас. "Семья мэра провела остаток отпуска, ныряя и рыбача. Наркотики им больше не попадались, зато они выловили около 60 лобстеров", – пишет газета.

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