Немецкого мэра поймали с кокаином и повязали возле ночного клуба
Фото: pixabay
Мэр общины Нойбиберг под Мюнхеном, член партии "Христианско-социальный союз"(ХСС) Томас Парделлер попался полиции с кокаином, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал OE24, стражи порядка задержали политика у ночного клуба Palais, недалеко от главного железнодорожного вокзала Мюнхена. При обыске правоохранители обнаружили у Парделлера пластиковый контейнер с белым порошком.
"Позже выяснилось, что это был запрещенный наркотик", – говорится в сообщении.
Согласно данным издания, мэр отказался отдать контейнер с порошком и его пришлось задержать с применением спецсредств. В итоге Парделлер обвиняется в хранении 0,2 гр. кокаина.
Ein deutscher CSU-Bürgermeister wurde von der Polizei mit Kokain erwischt und vor einem Münchner Nachtclub gefesselt. #CSU https://t.co/vgR2LLTJof— oe24.at (@oe24at) October 17, 2025
