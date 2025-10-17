#АЭС в Казахстане
Мир

Немецкого мэра поймали с кокаином и повязали возле ночного клуба

в Германии мэра поймали с кокаином, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 18:28 Фото: pixabay
Мэр общины Нойбиберг под Мюнхеном, член партии "Христианско-социальный союз"(ХСС) Томас Парделлер попался полиции с кокаином, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал OE24, стражи порядка задержали политика у ночного клуба Palais, недалеко от главного железнодорожного вокзала Мюнхена. При обыске правоохранители обнаружили у Парделлера пластиковый контейнер с белым порошком.

"Позже выяснилось, что это был запрещенный наркотик", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, мэр отказался отдать контейнер с порошком и его пришлось задержать с применением спецсредств. В итоге Парделлер обвиняется в хранении 0,2 гр. кокаина.

Ранее депутат заявила о росте числа людей с психическими расстройствами из-за наркотиков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
