Немецкого мэра поймали с кокаином и повязали возле ночного клуба

Мэр общины Нойбиберг под Мюнхеном, член партии "Христианско-социальный союз"(ХСС) Томас Парделлер попался полиции с кокаином, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал OE24, стражи порядка задержали политика у ночного клуба Palais, недалеко от главного железнодорожного вокзала Мюнхена. При обыске правоохранители обнаружили у Парделлера пластиковый контейнер с белым порошком.

"Позже выяснилось, что это был запрещенный наркотик", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, мэр отказался отдать контейнер с порошком и его пришлось задержать с применением спецсредств. В итоге Парделлер обвиняется в хранении 0,2 гр. кокаина.

