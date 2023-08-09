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Президент Бразилии пообещал нулевой уровень вырубки лесов Амазонки

Джунгли Амазонки Фото: pixabay
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал создать "новую мечту об Амазонке" на региональном саммите, посвященном крупнейшему в мире тропическому лесу, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед лидерами стран Южной Америки, Лула да Силва предложил смелый план будущего Амазонии – региона площадью 6,7 млн кв. км, в котором проживает около 50 млн человек, расположенного на территории восьми стран.

Президент пообещал восстановить экологическую и международную репутацию своей страны после "четырех катастрофических лет" правления его предшественника Жаира Болсонару.

Он также пообещал продвигать амбициозную модель для региона тропических лесов (60% которого находится на территории Бразилии), в которой защита окружающей среды сопровождалась бы столь необходимой социальной интеграцией, экономическим ростом и технологическими инновациями.

"Дождевые леса – это не пустота, которую нужно занять, и не сокровищница, которую нужно разграбить. Это клумба возможностей, которую необходимо возделывать".Лула да Силва

Пообещав добиться нулевого уровня вырубки лесов к 2030 году, Лула да Силва заявил, что Амазония может быть с более зелеными городами, с более чистым воздухом, с реками без ртути и лесами.

Президент Колумбии Густаво Петро на встрече настаивал на прекращении разведки нефти и газа в Амазонии, хотя попытки Бразилии разработать нефтяное месторождение вблизи устья реки Амазонки осложняют эти усилия.

Петро использовал свое выступление для того, чтобы призвать к созданию "амазонского НАТО", в рамках которого региональные вооруженные силы объединили бы усилия для защиты джунглей, около 6% которых находится в пределах границ Колумбии.

Дина Болуарте, президент Перу, на территории которой расположено около 11% Амазонии, также призвала к действиям по сохранению тропических лесов, которые "являются не только легкими мира – это сердце мира".

В массиве произрастает около 400 млрд деревьев 16 тыс. различных видов, обитает более 1300 видов птиц, десятки тысяч видов растений и 20% мировых запасов пресной воды.

Однако за последние полвека развитие животноводства, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, выращивание сои и разведка нефти привели к опустошению огромных территорий, что, по мнению ученых, может привести к необратимой критической точке, которая приведет к исчезновению лесов.

Президент Бразилии подчеркнул, что международная поддержка будет играть ключевую роль в усилиях по защите Амазонии, и призвал региональные правительства объединиться перед саммитом Cop28, который пройдет в этом году в Дубае, "чтобы богатые страны, которые уже уничтожили свои леса, взяли на себя ответственность за финансирование нашего развития".

Волнение по поводу проекта Лулы по развитию Амазонии сопровождается тревогой, что Конгресс Бразилии, в котором доминируют консерваторы, может помешать президенту реализовать его амбициозную экологическую программу, благодаря которой уже удалось добиться снижения вырубки лесов на 42,5%.

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