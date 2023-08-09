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"На 100 процентов русский": американский боксер сменил свое отчество в честь Путина

американский боксер Кевин Владимирович Фото: скриншот видео
Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Боец заявил, что теперь его нужно звать Кевин Владимирович, сообщают "Известия".

"Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский".Кевин Джонсон

В конце июля Джонсон заявил, что мечтает жить в России. Как отметил спортсмен, он много лет приезжал сюда и, путешествуя по стране, объездил большое количество городов и сел.

В ходе своих поездок боксер понял, что ему "по душе российские просторы". По мнению Джонсона, в России более качественная еда без ГМО, что для него как для спортсмена важно.

В апреле Джонсон заявил, что хочет жить в России, и попросил президента РФ выдать ему российский паспорт.


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Редакция Zakon.kz
Россия Интересное Путин Владимир
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