"На 100 процентов русский": американский боксер сменил свое отчество в честь Путина

Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Боец заявил, что теперь его нужно звать Кевин Владимирович, сообщают "Известия".



"Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский". Кевин Джонсон

В конце июля Джонсон заявил, что мечтает жить в России. Как отметил спортсмен, он много лет приезжал сюда и, путешествуя по стране, объездил большое количество городов и сел.

В ходе своих поездок боксер понял, что ему "по душе российские просторы". По мнению Джонсона, в России более качественная еда без ГМО, что для него как для спортсмена важно.



В апреле Джонсон заявил, что хочет жить в России, и попросил президента РФ выдать ему российский паспорт.



