Власти Великобритании конфисковали две квартиры и особняк Гульнары Каримовой на 25 млн долларов

Две квартиры и особняк, которые принадлежали дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, конфисковали власти Великобритании. Стоимость недвижимости оценивается в более чем 25 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) заявило, что конфисковало три объекта элитной недвижимости в Великобритании, принадлежавших Гульнаре Каримовой, сообщает Подробно.uz.



"Мы раскрыли запутанную финансовую схему, включающую несколько оффшорных счетов и компаний, чтобы конфисковать имущество. Это решение является шагом вперед в нашем деле и в наших постоянных усилиях по искоренению грязных денег в Великобритании". глава SFO Лиза Осовски

По данным британских правоохранителей, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.



Также SFO утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на помощь им в получении доступа к узбекскому рынку.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, активы Гульнары Каримовой за рубежом оцениваются более чем в 1 млрд долларов. Также Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все – в банке Lombard Odier.

В прошлом году Генпрокуратура Узбекистана сообщала о том, что ведет переговоры с такими зарубежными странами, как США, Швейцария, Франция, Россия и Латвия, о возврате активов Каримовой в размере более 1,3 млрд долларов, полученных преступным путем. Узбекская сторона заявляла, что для возвращения конфискованной суммы будет создан Многосторонний трастовый фонд ООН.

Гульнара Каримова, которая когда-то считалась возможной преемницей своего отца, была арестована по обвинению в коррупции в 2014 году, когда ее отец еще находился на посту президента.

В 2015 году суд приговорил Гульнару Каримову к пяти годам ограничения свободы. В 2017 году в ходе еще одного заседания Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы по второму уголовному делу.​ Однако впоследствии суд принял решение заменить тюремное заключение на домашний арест сроком на пять лет без права пользоваться интернетом и другими средствами связи.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам в рамках нового дела приговорил Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Она была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.