Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Подмосковье
По предварительной информации экстренных служб, на объекте взорвался ангар с пиротехникой, сообщает ТАСС.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал к месту чрезвычайного происшествия. Также информацию о взрыве подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа.
После происшествия пострадали 11 человек, сообщили в экстренных службах. Версия об ударе БПЛА опровергается.
В настоящее время на заводе объявили тотальную эвакуацию. Администрация города открыла горячую телефонную линию.
АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.