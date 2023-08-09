Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Подмосковье

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, в нескольких домах рядом с заводом выбиты стекла. Пострадали 11 человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации экстренных служб, на объекте взорвался ангар с пиротехникой, сообщает ТАСС.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал к месту чрезвычайного происшествия. Также информацию о взрыве подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа.

После происшествия пострадали 11 человек, сообщили в экстренных службах. Версия об ударе БПЛА опровергается.

В настоящее время на заводе объявили тотальную эвакуацию. Администрация города открыла горячую телефонную линию.



АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.



