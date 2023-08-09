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Число пострадавших при взрыве на заводе в Подмосковье превысило 50 человек

пострадавшие Фото: pixabay
После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает Zakon.kz.

В реанимации находятся шесть человек, за жизнь двоих борются врачи, еще восемь лежат в стационаре, сообщает РБК.

В причинах ЧП разбираются следователи, сказал он. Эпицентр был расположен в месте сборки пиротехники.

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Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Подмосковье

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что версия об атаке территории завода беспилотником не подтверждается.

Губернатор говорил, что до пяти человек могут быть под завалами, разбор может занять около 12 часов.

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Данияр Кунафин
Россия Москва
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