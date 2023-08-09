Голод и эпидемии предрек Турции сейсмолог

Известный сейсмолог Джеляль Шенгер предсказал Стамбулу страшные последствия в случае новых землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Kısa Dalga, вероятность новых толчков эксперт оценил высоко и заявил, что вынужден был переехать из города подальше от опасности.

По его мнению, после очередной катастрофы Стамбул не будет разрушен полностью, но 60-70 тыс. зданий серьезно пострадают. Работу спасателей затруднят завалы, дороги окажутся уничтоженными или перекрытыми, аэропорт остановит работу.

Через несколько дней, считает Джеляль Шенгер, город рискует погрязнуть в голоде, грабежах и болезнях. Из-за валяющегося на улицах мусора дышать станет тяжелее.

Вместе с тем геолог и член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Герюр не видит смысла в призывах населения к переезду, поскольку риску землетрясений подвержено 90% территории страны.

Ранее стало известно, что турецкие власти планируют начать подготовку Стамбула к новому возможному землетрясению, о котором предупредили сейсмологи.