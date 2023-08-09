Ситуация в Украине: 65 уголовных дел заведено против служителей УПЦ, воздушная тревога объявлена по стране

Фото: pixabay

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в среду вечером на всей территории Украины, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Беларуси призвало Евросоюз принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, говорится в статье ливанской франкоязычной газеты L'Orient-Le Jour.

Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен глава администрации президента Антон Вайно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца текущего года, сообщает агентство РАР.

Варшава вынашивает планы по созданию регулярного польско-украинского соединения для последующей оккупации Западной Украины, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что с февраля прошлого года завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), судом вынесено 15 обвинительных приговоров.

Власти Польши не исключают, что на фоне обострения отношений с Беларусью может быть принято решение о прекращении железнодорожного сообщения с этой страной. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

Администрация США располагает как минимум 6 млрд долларов на продолжение помощи Украины, обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано – Пентагоне.

Путин внес в Госдуму поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы, согласно которым предусматривается отказ РФ сообщать об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП.

Руководитель пресс-службы Госдепа США утверждает, что Америка не принуждает Украину отказываться от мирных переговоров.

Польша, Литва и Латвия могут закрыть ж/д сообщение с Беларусью – замглавы польского МВД.

Конфликт в Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу – телеканал CNN.

Польша начала масштабные закупки оружия у США, Британии и Южной Кореи, это несёт риски для России – Шойгу.

Читайте также Голод и эпидемии предрек Турции сейсмолог Алексей Воробьев попал в больницу Число пострадавших при взрыве на заводе в Подмосковье превысило 50 человек

Следите за новостями zakon.kz в: