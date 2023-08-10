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Не вещали на государственном языке: Минкультуры Кыргызстана оштрафовало два телеканала

В Кыргызстане оштрафовали два канала за отсутствие вещания на кыргызском языке Фото: pixabay
Минкультуры Кыргызстана оштрафовало два телеканала за неисполнение нормы о вещании на кыргызском языке, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Минкультуры КР, за полгода министерство провело плановую проверку семи телеканалов – "312 Музыка", "НТС" (Жаша), "Кью спорт" (Q-Sport Arena), "Бакайнур-Мега" (Next TV), "Тумар ТВ", "312 КИНО" и "312 ТВ".

Сообщается, что телеканалы "312 КИНО" и "312 ТВ" не соблюдали п. 2 ст. 8 Закона КР "О телевидении и радиовещании", которая гласит, что не менее 50% вещания должны вести на государственном языке, в том числе с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

Эти телеканалы оштрафовали на 23 тысячи сомов каждый (116,7 тыс. тенге).

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