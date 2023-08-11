Ситуация в Украине: Зеленский ищет замену министру обороны, дефицит кадров глава МВД России назвал критическим
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Глава МВД России Владимир Колокольцев некомплект личного состава назвал критическим. Что произошло к этому часу, – читайте в материале Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Об этом "Украинской правде" рассказали собеседники во власти. По их словам, на эту должность есть, как минимум, два кандидата;
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь восстановлению зерновой сделки. Об этом сказал он в интервью газете Corriere della sera;
- Также Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет вести переговоры с Россией "после вывода войск", "но не с Путиным". Он также заявил, "что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом";
- Россия безвозмездно передаст Африке от 25 до 50 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, пишет ТАСС;
- Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на военную поддержку Украины. Об этом Bloomberg рассказал источник;
- Позднее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что Джо Байден намерен 10 августа направить в Конгресс США запрос о выделении 13 млрд долларов на экстренную помощь Украине. Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка 12 млрд долларов на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов;
- Глава МВД России Владимир Колокольцев назвал дефицит кадров в органах внутренних дел критическим. По его словам, ситуация сложная – за прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тыс. сотрудников. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники МВД обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод россиян, пишет РИА Новости;
- Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года выступил с заявлением, в котором заявил, что против военного конфликта России и Украины. По его словам, было много причин, по которым ему приходилось молчать. Также он сообщил, что после начала конфликта "сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть Россию и теперь могут начать новую жизнь за рубежом";
- Киев передал Пентагону первый доклад об использовании поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель украинских властей. При этом он не стал называть конкретные цифры, содержащиеся в документе;
- Соединенные Штаты продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Это следует из обновленной генеральной лицензии Министерства финансов США. Американским физическим и юридическим лицам также позволено в качестве исключения из санкций "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации", если таковые необходимы для обеспечения их повседневной деятельности в РФ. Срок действия новой лицензии – по 00:01 времени восточного побережья США (10:01 по времени Астаны) 8 ноября 2023 года;
- Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.
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