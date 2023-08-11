Ситуация в Украине: Зеленский ищет замену министру обороны, дефицит кадров глава МВД России назвал критическим

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Глава МВД России Владимир Колокольцев некомплект личного состава назвал критическим. Что произошло к этому часу, – читайте в материале Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову. Об этом "Украинской правде" рассказали собеседники во власти. По их словам, на эту должность есть, как минимум, два кандидата;

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь восстановлению зерновой сделки. Об этом сказал он в интервью газете Corriere della sera;

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Украина будет вести переговоры с Россией "после вывода войск", "но не с Путиным". Он также заявил, "что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом";

Россия безвозмездно передаст Африке от 25 до 50 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, пишет ТАСС;

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на различные нужды, в том числе на военную поддержку Украины. Об этом Bloomberg рассказал источник;

Позднее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что Джо Байден намерен 10 августа направить в Конгресс США запрос о выделении 13 млрд долларов на экстренную помощь Украине. Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка 12 млрд долларов на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов; Глава МВД России Владимир Колокольцев назвал дефицит кадров в органах внутренних дел критическим. По его словам, ситуация сложная – за прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тыс. сотрудников. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники МВД обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод россиян, пишет РИА Новости;

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года выступил с заявлением, в котором заявил, что против военного конфликта России и Украины. По его словам, было много причин, по которым ему приходилось молчать. Также он сообщил, что после начала конфликта "сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть Россию и теперь могут начать новую жизнь за рубежом";

Киев передал Пентагону первый доклад об использовании поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель украинских властей. При этом он не стал называть конкретные цифры, содержащиеся в документе;

Соединенные Штаты продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Это следует из обновленной генеральной лицензии Министерства финансов США. Американским физическим и юридическим лицам также позволено в качестве исключения из санкций "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации", если таковые необходимы для обеспечения их повседневной деятельности в РФ. Срок действия новой лицензии – по 00:01 времени восточного побережья США (10:01 по времени Астаны) 8 ноября 2023 года;

Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook. Читайте также В Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Искусственный интеллект предложил новозеландцам выпить смертоносный хлор Африканский пастор пригрозил Байдену "Божьим гневом" при вторжении в Нигер

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