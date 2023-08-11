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В Узбекистане назвали точное число детей, погибших от индийского сиропа от кашля

гибель детей от сиропа от кашля Фото: pixabay
После приема препаратов индийской Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане скончались 65 детей. Об этом говорится в обвинительном заключении в отношении сотрудников Quramax Medikal и Фармагентства. Последняя цифра погибших, которую сообщали власти, – 20 жертв, сообщает Zakon.kz.

После приема лекарств индийской Marion Biotech в Узбекистане скончались 65 детей. Это следует из обвинительного заключения по уголовному делу, связанному со смертями от сиропа "Док-1 Макс", сообщает Газета.uz.

Последняя цифра погибших, которую сообщали власти, – 20 детей – озвучивалась еще в начале января. После данные о смертях не раскрывались.

СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" и задержании должностных лиц компании-импортера Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список), включая "Цинепар кид", "Травамакс" и "Амбронол".

Лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

В начале года Фармагентство сообщало о выявлении в составе партии препаратов, поставленных Marion Biotech, этиленгликоля, объем которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Вместо него в составе лекарств должен был быть пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием).

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В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и Центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключен под стражу. Правоохранительные органы после этого не сообщали о статусе дела.

Marion Biotech могла использовать в своих продуктах промышленный пропиленгликоль – токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.

Отметим, что продажу сиропа "Док-1 Макс" приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провел спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда Министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" скрывали от Минздрава.

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