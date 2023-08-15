Гибель детей от сиропа в Узбекистане: в суде выступили родители

Суд начал рассматривать дело, связанное со смертью 65 детей от приема лекарств индийской Marion Biotech, в том числе "Док-1 Макс". Отец одного из пострадавших сообщил, что его ребенок стал инвалидом I группы и не может ходить и говорить, сообщает Zakon.kz.

Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 65 детей от приема лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля "Док-1 Макс", сообщает Газета.uz.



Подсудимым проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин), в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар.

Фигурантам дела предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, получение и дача взятки, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения.

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Один из потерпевших Сирожиддин Хасанов рассказал, что его 5-летний сын отравился "Док-1 Макс" в декабре 2022 года



"Он впал в тяжелое состояние. Мы доставили его в больницу в городе Кумкурган Сурхандарьинской области, где врачи сначала поставили неправильный диагноз. После этого мы отвезли его в Термезскую больницу, где выявили острую почечную недостаточность. У ребенка не было мочеиспускания. Из-за того, что ребенок был в тяжелом состояние, мы были вынуждены перевезти его в 16-ю городскую больницу Ташкента (Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, РНЦЭМП)". Сирожиддин Хасанов

По словам мужчины, ребенок был госпитализирован в центр 21 декабря, а о ситуации в Самаркандской области, где за два месяца скончались 15 детей от "Док-1 Макс", стало известно 22 декабря. После этого он привез остаток сиропа для экспертизы, которая выявила превышение токсичного этиленгликоля в 300 раз.

Мальчик поступил в РНЦЭМП в тяжелом состоянии, из-за чего его сразу перевели в реанимацию. Состояние мальчика ухудшалось с каждым днем, и спустя 7−10 дней он впал в кому.

"Он был в коме до 23 января 2023 года. Месяц и три дня. Нам пришлось доставить его в Национальный детский медицинский центр. До 25 апреля мальчик находился в коме… Ребенок получил более 100 процедур гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности – ред.)… После 15−20 процедур диализа ребенок начал понемногу, по 40−50 грамм писать". Сирожиддин Хасанов

Сирожиддин Хасанов попросил суд вынести высшее и самое строгое наказание в отношении обвиняемых. Он сказал, что потерпевших по этому делу очень много, даже если на суде только два истца. По его словам, когда они были в больницах пять месяцев, там "каждый день, через день" были случаи смертей.

Другой родитель Феруз Нуритдинов рассказал, что в начале декабря 2022 года ребенку дали сироп "Док-1 Макс" от простуды.



"Раньше тоже давали, хороший сироп. Через три дня у него началась рвота… После этого мы привезли его в инфекционную больницу в Нукус Республики Каракалпакстан, где я работал. Врачи провели УЗИ и сообщили, что у ребенка не функционируют оба почечных органа, и сказали, чтобы мы немедленно доставили его в Ташкент". Феруз Нуритдинов

Затем ребенка доставили в Национальный детский медицинский центр в Ташкенте. Через три дня он не мог говорить из-за гемодиализа и впал в кому 21 декабря. Через два месяца, 23 февраля, он вышел из комы.

"В результате у него сократились [мышцы], искривились руки как у инвалидов и появился мышечный тонус. 65 дней он был в коме. Перед выходом из комы ему провели операцию на головном мозге. Врачи объяснили, что это необходимо, чтобы вывезти его из комы, поскольку появляется давление". Феруз Нуритдинов

Феруз Нуритдинов сообщил, что после операции ребенок вышел из комы, однако его состояние остается тяжелым. Мальчик стал инвалидом первой группы, находится в постельном режиме, он не говорит и не может ходить, а испражняется через клизму.

По словам мужчины, для проведения операций они получил ордер на бесплатное лечение, но все лекарства они купили сами. До сегодняшнего дня ни Министерство здравоохранения, ни кто-либо из подсудимых не оказывали помощь, подчеркнул он.

Мужчина предполагает, что в результате отравлений от лекарств могли скончаться больше 65 детей, о которых сообщили официально.

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СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" и задержании должностных лиц компании-импортера Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли остановило продажу всех препаратов Marion Biotech, включая "Цинепар кид", "Травамакс" и "Амбронол".

По данным ведомства, лекарства проходили лабораторные испытания в Научном центре стандартизации лекарственных средств, на них были оформлены сертификаты соответствия. Однако, как сообщалось ранее, в процессе исследований были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

В феврале стало известно, что бывший глава Фармагентства и Центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардор Кариев также заключен под стражу.

Marion Biotech могла использовать в своих продуктах промышленный пропиленгликоль – токсичный материал, используемый в жидких моющих средствах, антифризах, красках и других средствах.

Продажу сиропа "Док-1 Макс" приостановили 22 декабря 2022 года, однако рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провел спустя лишь неделю. Возглавлявший тогда министерство здравоохранения Бехзод Мусаев говорил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" скрывали от Минздрава.