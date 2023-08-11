Количество самоубийств в США достигло максимума за 80 лет

По итогам 2022 года в США зарегистрировали самое высокое количество самоубийств за всю историю статистических наблюдений со времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

По информации The Associated Press, в 2022 году в США свели счеты с жизнью примерно 49,5 тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время статистических наблюдений, по крайней мере, с начала Второй мировой войны. По словам экспертов, рост числа суицидов в США может быть обусловлен многими факторами, включая доступность огнестрельного оружия и растущее количество случаев депрессии.

Число самоубийств в Соединенных Штатах стабильно росло с 2000-го по 2018 год. В 2019-2020 годах статистика внезапно начала улучшаться: как ни странно, в этом могла сыграть роль эпидемия Covid-19, поскольку в трудные времена люди склонны вести себя более сплоченно и поддерживать друг друга психологически. Но с 2021 года количество суицидов в США вновь стало увеличиваться.

В 2022 году число самоубийств заметнее всего выросло среди пожилых американцев: на 7% в возрастной группе 45-64 лет и на 8% среди тех, кто старше 65 лет. А вот самоубийств среди подростков и молодежи (10-24 года), напротив, стало меньше на 8%. В группе риска прежде всего находятся белые мужчины среднего и пожилого возраста.

В Казахстане, по статистике за 2022 год, число самоубийств сократилось на 7%.