Останки летчика Второй мировой войны идентифицированы спустя 80 лет
По информации CBS News, весной 1944 года технический сержант ВВС США Сэнфорд Г. Рой из Чаттануги, штат Теннесси, был назначен в 732-ю бомбардировочную эскадрилью на Европейском театре военных действий.
Рой и несколько других летчиков находились на борту B-24H Liberator "Little Joe" во время бомбардировки Брауншвейга, Германия, 8 апреля. Там его самолет был сбит. Место крушения не зафиксировали. Роя и восемь других членов экипажа указали как пропавших без вести.
Независимая исследовательская группа наконец пролила свет на катастрофу в 2015 году. Она связалась с историками из DPAA, чтобы сообщить им о возможном месте крушения около Вистедта, Германия. DPAA провела интервью с местными жителями, что привело к пониманию того, что было два места крушения, но только одно было обследовано и с него были извлечены останки во время войны.
Фото: Агентство по учету военнопленных/пропавших без вести
Следователи DPAA обнаружили второе место крушения и извлекли возможные человеческие останки. В период с 2021 по 2023 год агентство провело дополнительные исследования на месте крушения. К концу ноября 2023 года все доказательства с места крушения были переданы в лабораторию DPAA.
Ученые использовали антропологический и стоматологический анализ, а также анализ ДНК, чтобы идентифицировать погибших. Один набор останков с места крушения был идентифицирован как принадлежащий старшему сержанту Ральфу Л. Моуреру. Другого погибшего идентифицировали как Роя.
Семья летчика проинформирована о его идентификации. Он будет похоронен в своем родном городе 8 апреля 2025 года, в 81-ю годовщину его гибели.
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