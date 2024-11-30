Останки летчика Второй мировой войны идентифицированы спустя 80 лет

Останки летчика времен Второй мировой войны были идентифицированы спустя 80 лет после того, как его самолет был сбит во время бомбардировки Германии, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, весной 1944 года технический сержант ВВС США Сэнфорд Г. Рой из Чаттануги, штат Теннесси, был назначен в 732-ю бомбардировочную эскадрилью на Европейском театре военных действий.

Рой и несколько других летчиков находились на борту B-24H Liberator "Little Joe" во время бомбардировки Брауншвейга, Германия, 8 апреля. Там его самолет был сбит. Место крушения не зафиксировали. Роя и восемь других членов экипажа указали как пропавших без вести.

Независимая исследовательская группа наконец пролила свет на катастрофу в 2015 году. Она связалась с историками из DPAA, чтобы сообщить им о возможном месте крушения около Вистедта, Германия. DPAA провела интервью с местными жителями, что привело к пониманию того, что было два места крушения, но только одно было обследовано и с него были извлечены останки во время войны.

Фото: Агентство по учету военнопленных/пропавших без вести

Следователи DPAA обнаружили второе место крушения и извлекли возможные человеческие останки. В период с 2021 по 2023 год агентство провело дополнительные исследования на месте крушения. К концу ноября 2023 года все доказательства с места крушения были переданы в лабораторию DPAA.

Ученые использовали антропологический и стоматологический анализ, а также анализ ДНК, чтобы идентифицировать погибших. Один набор останков с места крушения был идентифицирован как принадлежащий старшему сержанту Ральфу Л. Моуреру. Другого погибшего идентифицировали как Роя.

Семья летчика проинформирована о его идентификации. Он будет похоронен в своем родном городе 8 апреля 2025 года, в 81-ю годовщину его гибели.



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