Разрушенный огнем город Лахайна на Гавайях показали со спутника

Исторический город Лахайна был разрушен, сотни семей были вынуждены покинуть свои дома. В Сети появились снимки города до и после пожара, сообщает Zakon.kz.

Лесные пожары, охватившие гавайский остров Мауи, унесли жизни по меньшей мере 53 человек. Катастрофические пожары являются крупнейшим стихийным бедствием в истории штата.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки города Лахайна до и после пожара.

Торговый центр Lahaina Square, 25 июня и 9 августа. Фото: Maxar Technologies

Район Lahaina Banyan Court 25 июня и 9 августа. Фото: Maxar Technologies

Южная часть города Лахайна 25 июня и 9 августа. Фото: Maxar Technologies

Катастрофа началась во вторник вечером, когда на Мауи вспыхнули три пожара, отрезавшие западную часть острова. Пламя распространялось так быстро, что некоторым пострадавшим удалось спастись, прыгнув в океан, и их пришлось спасать береговой охране. По меньшей мере 30 человек получили ожоги, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Президент США Джо Байден утвердил объявление о стихийном бедствии на острове Мауи, что позволит использовать федеральную помощь для восстановления пострадавших от лесных пожаров районов.