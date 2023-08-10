Не менее шести человек погибли при страшном пожаре на Гавайях

В результате крупных пожаров на Мауи, одном из островов Гавайского архипелага, погибли не менее шести человек и более 11 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, катастрофические пожары на острове Мауи, входящем в состав Гавайского архипелага, унес не менее шести жизней. Город Лахайна практически уничтожен огнем, множество людей лишились домов.

Пожары на Гавайях начались еще во вторник – огонь быстро распространился из-за сильного ветра, который принес с собой бушующий более чем в тысяче километров от архипелага ураган Дора. Некоторым людям пришлось бросаться в океан, чтобы спастись от пламени. Очевидцы описывают последствия пожара как "апокалиптические картины, полные пепла и обломков".

"В результате трех пожаров, которые продолжаются на нашем острове, мы провели 13 эвакуаций из разных населенных пунктов и городов, закрыли 16 дорог и открыли пять пунктов временного размещения", – сообщил мэр острова Мауи Ричард Биссен.

Исторический город Лахайна, где жили примерно 13 тысяч человек, почти полностью уничтожен огнем. Он обеспечивал около 80% доходов от туризма на острове Мауи, в прошлом году его посетили 2,9 млн путешественников.





Власти призвали население и туристов срочно эвакуироваться. Только в среду остров покинули 11 тысяч человек, еще несколько тысяч находятся в аэропортах в ожидании вылета.

На острове Мауи живут около 117 тысяч человек. Пожары нарушили работу экстренных ведомств и оставили без электроснабжения порядка 12 тысяч домохозяйств. На очаги возгорания уже сбросили более 150 тысяч галлонов (567,8 тысячи литров) воды. Пожарные надеются, что худшее позади: ураганный ветер, из-за которого огонь распространялся с огромной скоростью, в четверг начал слабеть, хотя это не значит, что пожары прекратятся.

Ранее этим летом крупные лесные пожары бушевали в Канаде, дым от них окутал северную часть США.