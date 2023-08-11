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В России на аукционе продали автограф Владимира Маяковского

поэт Фото: wikimedia.org
"Литфонд" провел аукцион, на котором был продан автограф поэта Владимира Маяковского в первом издании книги "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, торги редких книг, рукописей и автографов культовых деятелей проходили 10 августа.

"Финальная ставка за экземпляр с автографом поэта составила 480 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, пишет издание, в топе продаж также оказались первое и единственное прижизненное издание русского поэта эпохи Просвещения Антиоха Кантемира (500 тыс. рублей), книга расстрелянного за слова о Сталине художника Алексея Гана (480 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что конфискованные часы Richard Mille продали на аукционе в Алматы почти за 200 млн тенге.

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