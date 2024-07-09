Пистолеты Наполеона Бонапарта продали на аукционе

7 июля на аукционе продали два пистолета первого императора Франции Наполеона Бонапарта, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей аукционного дома Osenat, проводившего торги. Сумма сделки составила 1,69 млн евро. Это примерно 900 млн тенге. По традиции организаторы аукциона не раскрыли данные о новом владельце пистолетов, но выразили радость успешной сделки, поскольку изначально лот оценили в 1,2-1,5 млн евро. Пистолеты помещены в ящик из ореха, который обит зеленым бархатом и расшит золотом.

Также представляет интерес тот факт, что 28 июня французское Министерство культуры признало эти пистолеты национальным достоянием и запретило вывозить из страны. Это говорит о том, что пистолеты не имеют экспортного сертификата.

Другое достояние французской культуры – кабаре "Мулен Руж" вовсю готовится к встрече олимпийцев.