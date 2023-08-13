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Кадры апокалипсиса: очевидцы публикуют видео красного неба в марокканском городе

Марокко Фото: скриншот видео
Город Марракеш в Марокко накрыла сильная песчаная буря, а небо окрасилось в красный цвет, сообщает Zakon.kz.

По данным RaiNews, на центральной площади города попадали деревья. Одно из них задавило 40-летнего мужчину, который пытался спрятаться в сквере. Пострадавший погиб.


По данным издания, температура воздуха резко упала с +47 до +25 градусов. Ураган достигал скорости более 80 км/ч. Столы и стулья на летних верандах унесло ветром.

Отметим, что 19 июля сообщалось об огромной пыльной буре, которая накрыла большие территории Узбекистана.

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