Кадры апокалипсиса: очевидцы публикуют видео красного неба в марокканском городе

Город Марракеш в Марокко накрыла сильная песчаная буря, а небо окрасилось в красный цвет, сообщает Zakon.kz.

По данным RaiNews, на центральной площади города попадали деревья. Одно из них задавило 40-летнего мужчину, который пытался спрятаться в сквере. Пострадавший погиб.





По данным издания, температура воздуха резко упала с +47 до +25 градусов. Ураган достигал скорости более 80 км/ч. Столы и стулья на летних верандах унесло ветром.

Отметим, что 19 июля сообщалось об огромной пыльной буре, которая накрыла большие территории Узбекистана.