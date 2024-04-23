"Марсианское" небо запечатлели в греческих Афинах
Фото: Х/acekmnn
В Сети пользователи опубликовали кадры неба Афин (Греция), которое окрасилось в ярко-оранжевый цвет, сообщает Zakon.kz.
Как пишут местные СМИ, небо окрасилось из-за огромного облака пыли, принесенного ветром из Сахары.
Власти призвали жителей Афин не покидать дома, так как мелкие частицы в воздухе способны негативно повлиять на здоровье.
#Athens right now. Absolutely no filter used. pic.twitter.com/giQbpN5BS7— George Negas (@GeorgeNegas) April 23, 2024
В соцсетях пользователи опубликовали кадры и комментарии. Вот одни из них:
- Афины прямо сейчас. Абсолютно не используется фильтр.
- Когда пыль Сахары окрасила небо Афин и Греции в полностью оранжевый цвет.
- Сумасшедшее небо Афин.
- Оранжевый апокалипсис.
Ранее известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. Красивое видео Олег Артемьев 19 апреля опубликовал на своей странице в Instagram. Кадры он сопроводил музыкой немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера.
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