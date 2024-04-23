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"Марсианское" небо запечатлели в греческих Афинах

&quot;Марсианское&quot; небо запечатлели в греческих Афинах , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 00:30 Фото: Х/acekmnn
В Сети пользователи опубликовали кадры неба Афин (Греция), которое окрасилось в ярко-оранжевый цвет, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные СМИ, небо окрасилось из-за огромного облака пыли, принесенного ветром из Сахары. 

Власти призвали жителей Афин не покидать дома, так как мелкие частицы в воздухе способны негативно повлиять на здоровье.

В соцсетях пользователи опубликовали кадры и комментарии. Вот одни из них: 

  • Афины прямо сейчас. Абсолютно не используется фильтр.
  • Когда пыль Сахары окрасила небо Афин и Греции в полностью оранжевый цвет.
  • Сумасшедшее небо Афин.
  • Оранжевый апокалипсис.

Ранее известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. Красивое видео Олег Артемьев 19 апреля опубликовал на своей странице в Instagram. Кадры он сопроводил музыкой немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера.

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