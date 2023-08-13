Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил о том, что США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Он этом он опубликовал пост в Twitter.

"Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре", – сообщил Фарзин.

По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.

Отметим, что разморозка счетов предпринята Вашингтоном в преддверии обмена заключенными с Тегераном.

Ранее в США прокомментировали перспективы ядерной сделки с Ираном.