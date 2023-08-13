Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов

США и Иран Фото: pixabay
Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил о том, что США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Он этом он опубликовал пост в Twitter.

"Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре", – сообщил Фарзин.

По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.

Отметим, что разморозка счетов предпринята Вашингтоном в преддверии обмена заключенными с Тегераном.

Ранее в США прокомментировали перспективы ядерной сделки с Ираном.

Читайте также

В России теплоход с пассажирами врезался в набережную

Кадры апокалипсиса: очевидцы публикуют видео красного неба в марокканском городе

Французы из-за роста цен стали заметно меньше покупать продукты

Елена Беляева
Иран США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Казахстан кошки собаки чипирование МЭПР
Штрафы, налог, подомовой обход: ответы на вопросы о чипировании животных в Казахстане
цветы, ромашки
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления