США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов
Фото: pixabay
Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил о том, что США разблокировали иранские активы на 6,7 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
Он этом он опубликовал пост в Twitter.
"Все валютные захваченные ресурсы Ирана в Южной Корее были разблокированы, а затраты на конвертацию его валюты из вон в евро также были приняты третьей страной. Соответственно, вскоре все эти ресурсы в евро поступят на счета 6 иранских банков в Катаре", – сообщил Фарзин.
По словам экономиста, разблокированная валюта будет использоваться на рынках иностранных государств и на фондовых биржах.
Отметим, что разморозка счетов предпринята Вашингтоном в преддверии обмена заключенными с Тегераном.
Ранее в США прокомментировали перспективы ядерной сделки с Ираном.
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