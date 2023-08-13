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В литовском Вильнюсе после саммита НАТО пропал новый асфальт

В литовском Вильнюсе после саммита НАТО пропал новый асфальт Фото: pixabay
После саммита НАТО наблюдательные жители одной из улиц Вильнюса обнаружили, что новый асфальт, который положили накануне, куда-то исчез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание LRT, жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез.

Как уточняется, перед встречей представителей стран альянса на оживленной улице шли активные дорожные работы. К моменту проведения мероприятия местные коммунальщики уложили новый асфальт. 

"Как интересно. Перед саммитом НАТО на улице Лепкальнё был положен новый асфальт. А теперь его снова нет. Вернее, половина его есть, другой половины нет. Где же он?!" – задается вопросом один из пользователей интернета в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Журналисты издания побывали на улице Лепкальне и убедились, что асфальта действительно нет. Тогда сотрудники СМИ связались с представителем городского самоуправления Габриэлюсом Грубинскасом. Он рассказал, что работы не удалось закончить до саммита НАТО, поэтому они продолжаются до сих пор.

Ранее мы писали, что у нас в Казахстане жители некоторых поселков и районов появление нового асфальтированного покрытия улицы отмечают застольем и салютами.

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