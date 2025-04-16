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Общество

"Асфальт қайда?": школьник, вернувшийся в село с победой на мировом конкурсе, повеселил Казнет

Асфальт, Алматинская область, видео, юмор, Казнет, мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 16:53 Фото: Instagram/jannilsin
В соцсетях вирусится видео с юношей из села Иргели Алматинской области, который выразил недоумение по поводу того, что около его дома не положили асфальт после победы в международном конкурсе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах подросток с чемоданом подходит к воротам и вопрошает у мамы: "Асфальт қайда?". Не поняв, мама переспросила: "Какой асфальт?". На что юноша ответил, что занял первое место на мировом уровне, где же асфальт. Тут мама юного таланта поняла смысл шутки и осыпала его шашу.

А в подписи к видео указано, что "поддерживать нужно не только спорт, но и культуру".

Дело в том, что парень – музыкант. И вернулся Абилмансур Далабек из Бельгии, где принял участие в международном конкурсе баянистов в двух категориях, заняв в одной из них первое место.

Казахстанцы, в том числе и небезызвестные, оценили юмор юноши:

  • "Тигр", – написал боец Куат Хамитов.
  • "С юмором пацан. Красавчик", – оставил комментарий актер Саясат Исембаев.
  • "Басынан періп жібергені ше шашумен", – пишет актер и ведущий Нурсултан Абдикаримов.
  • Такой хорошенький! Обязательно будет асфальт на его улице.
  • Асфальт, срочно!
  • Прав он! Куда акимат смотрит?
  • Мансур, когда журналисты задают вопросы, сначала рассказывай об асфальте.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 16:53
"Мама попросила" – аким объяснил ремонт дороги около дома Елдоса Сметова

Шутка юного казахстанца – отсыл к истории с Елдосом Сметовым. Летом 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. А к возвращению Елдоса в Тараз около его дома положили новый асфальт, что вызвало бурные обсуждения в обществе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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