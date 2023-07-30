Жители Караганды отпраздновали укладку нового асфальта салютом

Застольем и салютом отметили жители одного из частных микрорайонов Караганды появление нового асфальтированного покрытия улицы, сообщает Zakon.kz.

Видео с праздника появилось на страничке карагандинского паблика "Народный контроль". Автор аккаунта поделился радостным событием жителей.

"Вот так дружные соседи отпраздновали новый асфальт, который они так долго ждали на своей улице Солнечная с пересечением улицы Пичугина. Организовали дастархан и даже был салют, пригласили меня, представителя с акимата и подрядную организацию, но увы я нахожусь за границей, приехать не смог, зато скинули вот такие фото и видеоматериалы", – сказано в подписи к ролику.





На видео показано празднование. Стол для жителей, за которым собрались соседи и вечерний салют.

Как ранее сообщили в Центре экспертизы дорожных активов, почти треть дорог, что были проверены специалистами, не соответствуют требованиям качества. Чаще асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый.