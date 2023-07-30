Жители Караганды отпраздновали укладку нового асфальта салютом
Фото: Wikimedia
Застольем и салютом отметили жители одного из частных микрорайонов Караганды появление нового асфальтированного покрытия улицы, сообщает Zakon.kz.
Видео с праздника появилось на страничке карагандинского паблика "Народный контроль". Автор аккаунта поделился радостным событием жителей.
"Вот так дружные соседи отпраздновали новый асфальт, который они так долго ждали на своей улице Солнечная с пересечением улицы Пичугина. Организовали дастархан и даже был салют, пригласили меня, представителя с акимата и подрядную организацию, но увы я нахожусь за границей, приехать не смог, зато скинули вот такие фото и видеоматериалы", – сказано в подписи к ролику.
На видео показано празднование. Стол для жителей, за которым собрались соседи и вечерний салют.
Как ранее сообщили в Центре экспертизы дорожных активов, почти треть дорог, что были проверены специалистами, не соответствуют требованиям качества. Чаще асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript