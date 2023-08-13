Многотысячный митинг против судебной реформы снова прошел в Тель-Авиве

В 32-й раз в Израиле прошел антиправительственный митинг. В Тель-Авиве собрал 103 тыс. человек, сообщает Zakon.kz

Как передает Channel 13 103 тыс. человек вышли на демонстрацию на центральном митинге в Тель-Авиве, в то время как тысячи других протестуют на перекрестках дорог и в городах по всей стране.

На центральном митинге на улице Каплан полиция арестовала трех палестинцев в возрасте 16, 20 и 25 лет, которые незаконно въехали в Израиль. Все трое являются жителями деревни Акбара на Западном берегу. Их забрали на допрос.

После главного мероприятия в Тель-Авиве протестующие отправились к резиденции спикера кнессета (парламента Израиля) Амира Охана. Они перекрыли дорогу, скандировали "Мы не боимся", размахивали флагами и трубили в вувузелы.

Полиция сообщала, что протестующий также бросил дымовую шашку в полицейских во время митинга у резиденции Оханы. За это его задержали по подозрению в нападении на полицейского. Кроме того, полиция объявила этот митинг незаконным и заявила, что демонстранты нарушили инструкции о пребывании в 300 м от резиденции.

13 августа ожидается акция протеста в городе Мошав-Рамот на севере страны, куда планируется прибытие премьер-министра Нетаньяху и его супруги Сары.

Ранее сообщалось, что 24 июля Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевает значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.