Митинг в Тель-Авиве: протестующие требуют заключения сделки с ХАМАС

В субботу вечером в Тель-Авиве прошел большой митинг в поддержку израильских заложников. Спустя более 100 дней демонстранты требовали от властей немедленных действий по их освобождению, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости среди выступавших на митинге были родственники заложников и некоторые бывшие заложники, которых удалось освободить из плена ХАМАС в рамках гуманитарного перемирия в конце ноября. И они требуют любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.

Активисты очень эмоционально послали сигнал правительству, что человеческая жизнь должна быть важнее военных и политических целей.





Ранее сообщалось, что ХАМАС до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников.



