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Митинг в Тель-Авиве: протестующие требуют заключения сделки с ХАМАС

Митинг в Тель-Авиве: протестующие требуют заключения сделки с ХАМАС Фото: скриншот с видео
В субботу вечером в Тель-Авиве прошел большой митинг в поддержку израильских заложников. Спустя более 100 дней демонстранты требовали от властей немедленных действий по их освобождению, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости среди выступавших на митинге были родственники заложников и некоторые бывшие заложники, которых удалось освободить из плена ХАМАС в рамках гуманитарного перемирия в конце ноября. И они требуют любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. 

Активисты очень эмоционально послали сигнал правительству, что человеческая жизнь должна быть важнее военных и политических целей.


Ранее сообщалось, что ХАМАС до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников.


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