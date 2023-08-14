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В Германии водитель потушил ящиком пива свой загоревшийся автомобиль

В Германии водитель потушил ящиком пива свой загоревшийся автомобиль Фото: pixabay
Немец из спас своих пассажиров потушив загоревшийся автомобиль 8 бутылками пива, сообщает Zakon.kz

Как пишет Bild со ссылкой на полицейское управление Линстоу после возгорания мужчина припарковался на обочине и дал родным возможность покинуть автомобиль, после чего начал тушение пожара. в его багажнике был ящик пива, им он и воспользовался.

По словам водителя, спасти свой автомобиль и предотвратить значительные убытки он мог только таким способом.

После того, как пожар был потушен, пожарным оставалось лишь отсоединить аккумулятор для предотвращения взрыва и «предотвратить утечку вредных для окружающей среды жидкостей».

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