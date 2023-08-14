Три миротворца ООН пострадали в результате нападения в Мали

Три миротворца пострадали в результате нападения неизвестных на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в центральной части страны.

"Конвой, который сегодня покинул город Бер, подвергся нападению два раза. Три раненых миротворца были эвакуированы в город Тимбукту для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении миссии, опубликованном 13 августа в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее MINUSMA сообщила об ускоренном процессе вывода миротворцев из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны силы MINUSMA. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

17 августа нынешние власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов. Весной правительство страны разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". 15 августа Мали покинул последний французский солдат.

